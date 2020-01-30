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الإنتر يطيح بفيورنتينا في ربع نهائي الكأس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كانت مباراة إنتر ميلانو وفيورنتينا الأخيرة في دور الثمانية من كأس إيطاليا بنظام خروج المغلوب، ومن سوء حظ الفيولا أنهم كانوا الضيوف على ملعب جوزيبي مياتزا الذي لم يمتلئ بجماهير الأزرق والأسود لكن هديرها كان واضحا مسموعا في كل أرجائه.

وازداد حماس جماهير الأزرق بعد الهدف الأول لفريقهم الذي جاء بعد سوء تفاهم حدث بين مدافعي الفيولا وحارسهم استغله لاوتارو مارتينيز فخطف الكرة من بينهم ومررها على طبق من ذهب إلى زميله كاندريفا الذي لم يرفض الهدية فافتتح النتيجة للنيراتزوري في الدقيقة الرابعة والأربعين ، فدخلو حجرات الملابس مرفوعي المعنويات وهو ما أعطاهم الدفعة القوية لتكثيف الهجمات في الشوط الثاني.

لكن الكرة لم تطاوعهم في دخول شباك خصمهم إثر محاولات عديدة، بل على العكس، فقد جاء هدف التعديل للضيوف في الدقيقة الستين عن طريق المدافع خوسيه كاسيريس بعد تلقيه كرة من الركنية حولها برأسه إلى شباك هاندانوفيتش، هدف أعطى الثقة للاعبي الفيولا فهاجموا بكل ثقلهم ظنا منهم أن بإمكانهم قلب الطاولة على الأفاعي في المياتزا.

لكن ظنهم قد خاب في الدقيقة السابعة والستين بهدف من باريلا كان كاللدغة المميتة والتي أطاحت بهم خارج منافسات الكأس، لكي يكمل إنتر ميلانو أضلاع المربع الذهبي ويضرب موعدين مع نابولي في نصف النهائي ذهابا وإيابا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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