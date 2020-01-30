مشاركة ليبيا في الدورة التكوينية الدولية لحكام لعبة الملاكمة بالكويت

الكويت 30 يناير 2020 (وال)- انطلقت بالعاصمة الكويتية، فعّاليات الدورة التكوينية الدولية لحكام لعبة الملاكمة – نجمة 1 – بحضور رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة ورئيس الاتحاد العربي.

هذا وتستمر الدورة التي انطلقت صباح أمس الأربعاء، حتى الخامس من شهر فبراير المقبل، بمشاركة ثلاثة حكام من ليبيا هم : أحمد الأثرم من بنغازي، وأحمد جرناز من طرابلس، وسعيد البدين من منطقة الجبل الأخضر.

وتقام هذه الدورة على هامش البطولة العربية الأولى للملاكمة “ناشئين” الكويت 2020، والتي تُشارك فيها دول : الجزائر، مصر، سوريا، العراق، تونس، المغرب، فلسطين، ليبيا، بالإضافة إلى دولة الكويت المستضيفة. (وال- الكويت) ف ح/ ر ت

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