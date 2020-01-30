اخبار الرياضة

مشاركة ليبيا في الدورة التكوينية الدولية لحكام لعبة الملاكمة بالكويت

تم النشر منذُ 40 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

الكويت 30 يناير 2020 (وال)- انطلقت بالعاصمة الكويتية، فعّاليات الدورة التكوينية الدولية لحكام لعبة الملاكمة – نجمة 1 – بحضور رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة ورئيس الاتحاد العربي.

هذا وتستمر الدورة التي انطلقت صباح أمس الأربعاء، حتى الخامس من شهر فبراير المقبل، بمشاركة ثلاثة حكام من ليبيا هم : أحمد الأثرم من بنغازي،  وأحمد جرناز من طرابلس، وسعيد البدين من منطقة الجبل الأخضر.

وتقام هذه الدورة على هامش البطولة العربية الأولى للملاكمة “ناشئين” الكويت 2020، والتي تُشارك فيها دول : الجزائر، مصر، سوريا، العراق،  تونس، المغرب، فلسطين، ليبيا،  بالإضافة إلى دولة الكويت المستضيفة. (وال- الكويت) ف ح/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك