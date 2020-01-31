مانشستر يونايتد يُقدم نجمه الجديد البرتغالي برونو فيرنانديز

قدم مانشستر يونايتد نجمه الجديد البرتغالي برونو فيرنانديز بعقد لمدة خمس سنوات ونصف مع خيار التمديد لموسم إضافي قادما من سبورتينغ لشبونة البرتغالي في صفقة تعد الأبرز للفريق في المواسم الأخيرة .

وأكمل الشياطين الحمر كل تفاصيل العقد مع لاعب الوسط البرتغالي الذي وقع حتى 2025 بعد اجتيازه للفحوصات الطبية بنجاح، وقدرت تقارير صحفية إنجليزية بأن الصفقة كلفت خزائن اليونايتد قرابة 55 مليون يورو إضافة إلى متغيرات أخرى.

وخاض فيرنانديز 137 مباراة مع سبورتينغ لشبونة في جميع المسابقات وسجل 64 هدفا وصنع 46 هدفا ليصبح الهدف الرئيسي لمانشستر يونايتد قبل الانضمام إليه ليصبح ثالث لاعب يحصل عليه من الفريق البرتغالي بعد كرستيانو رونالدو ولويس ناني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية