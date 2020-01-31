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مانشستر يونايتد يُقدم نجمه الجديد البرتغالي برونو فيرنانديز

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدم مانشستر يونايتد نجمه الجديد البرتغالي برونو فيرنانديز بعقد لمدة خمس سنوات ونصف مع خيار التمديد لموسم إضافي قادما من سبورتينغ لشبونة البرتغالي في صفقة تعد الأبرز للفريق في المواسم الأخيرة .

وأكمل الشياطين الحمر كل تفاصيل العقد مع لاعب الوسط البرتغالي الذي وقع حتى 2025 بعد اجتيازه للفحوصات الطبية بنجاح، وقدرت تقارير صحفية إنجليزية بأن الصفقة كلفت خزائن اليونايتد قرابة 55 مليون يورو إضافة إلى متغيرات أخرى.

وخاض فيرنانديز 137 مباراة مع سبورتينغ لشبونة في جميع المسابقات وسجل 64 هدفا وصنع 46 هدفا ليصبح الهدف الرئيسي لمانشستر يونايتد قبل الانضمام إليه ليصبح ثالث لاعب يحصل عليه من الفريق البرتغالي بعد كرستيانو رونالدو ولويس ناني.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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