ألكاسير يعود إلى الليغا من بوابة فياريال

انتقل المهاجم الإسباني باكو ألكاسير إلى فريق فياريال بعقد يمتد لمدة خمس سنوات ونصف قادما من بروسيا دورتموند الألماني خلال الميركاتو الشتوي .

ووقع المهاجم الدولي عقدا حتى صيف 2025 ليعود إلى الملاعب الإسبانية بعد تجربة في البوندسليغا لمدة موسم ونصف قادما من برشلونة كما لعب مع فالنسيا وأتلتيك بلباو .

وفقد ألكاسير مكانه كأساسي بعد تألق الإنجليزي جادون سانشو إضافة إلى تعاقد دورتموند مع الموهبة النرويجية إيرلينج هالاند في الانتقالات الحالية، وخاض ألكاسير 15 مباراة هذا الموسم بجميع البطولات سجل خلالها 7 أهداف.

ويأمل المهاجم الدولي في العودة والمشاركة أساسيا مع منتخب لاروخا والتواجد في قائمته خلال اليورو المقبل.

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