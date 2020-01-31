بيونتيك ينهي مشواره مع الروسونيري

انتقل المهاجم البولندي كريستوف بيونتيك إلى هيرتا برلين الألماني قادما من ميلان الإيطالي.

وأعلن نادي العاصمة الألمانية عبر موقعه أن بيونتيك أصبح مهاجما للفريق مقابل 27 مليون يورو بعد الاتفاق مع الروسونيري، حيث سيكون دعامة أساسية في تشكيلة المدرب يورغن كلينسمان.

وخاض بيونتيك 20 مباراة هذا الموسم في جل البطولات لكنه سجل 5 أهداف فقط ليظهر بمستوى غير مرض بعد التألق الموسم الماضي وانتقاله من جنوا إلى الميلان، كما أن انضمام المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش سرّع بانتقال المهاجم البولندي بعدما وجد نفسه على مقاعد الاحتياط.

يُشار إلى أن هيرتا برلين يحتل المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الألماني باثنتين وعشرين نقطة بفارق بعيد عن فرق المقدمة.

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