دجوكوفيتش يكتسح فيدرر ويتأهل لنهائي أستراليا المفتوحة

تقرير 218

جمعت قمة نصف نهائي أولى بطولات الغراند سلام بين المصنف الثاني الصربي نوفاك دجوكوفيتش والمصنف الثالث السويسري روجر فيدرر في صدام نهائي منتظر .

ووضع اللاعب الصربي في المجموعة الأولى ضغطا كبيرا على المايسترو فيدرر وبعد عدة أشواط حسم المجموعة بسبعة أشواط مقابل ستة بعد شوط كسر التعادل.

وفي المجموعة الثانية دخل فيدرر وخسر نقطتين بشكل مباشر لكنه أنقذ الموقف بفضل أخطاء دجوكوفيتش المتتالية، ومع نهاية المجموعة تحصل اللاعب الصربي على نقطة لكسر التعادل ومنفردا بنقاط المجموعة بستة مقابل أربعة.

وفي المجموعة الأخيرة ومع وجود أفضلية واضحة للإعصار دجوكوفيتش واصل هيمنته المطلقة على أطوار المباراة مكتسحا فيدرر بستة أشواط مقابل ثلاثة ليحسم المباراة بثلاث مجموعات نظيفة .

وتأهل دجوكوفيتش إلى نهائي أولى بطولات الغراند سلام بانتظار الفائز من مواجهة الألماني ألكسندر زيفيريف والنمساوي دومنيك ثيم في نهائي يبحث فيه اللاعب الصربي عن لقبه الثامن في بطولة أستراليا وفي حال تحقيقه فإنه سيضمن استعادة صدارة التصنيف العالمي من الماتادور رافائيل نادال.

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