انسحاب موريشيوس من بطولة أفريقيا يمنح منتخبنا فرصة التأهل

انسحب منتخب موريشيوس من مباراته أمام منتخبنا الوطني في بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل الصالات التي تحتضنها المغرب في الفترة مابين الثامن والعشرين من يناير وحتى السابع من فبراير.

وكان من المقرر أن يلعب منتخبنا مباراته مع منتخب موريشيوس يوم الخميس الذي جاء انسحابه بعد أن لعب مباراته الأولى أمام غينيا الاستوائية وخسرها بأربعة لاثنين كما خسر منتخبنا أمام المغرب بثلاثة لصفر.

ومن المقرر بعد هذا الانسحاب أن يحصل منتخبنا على المركز الثالث في المجموعة وستكون أمامه فرصة للتأهل في حال الفوز أو التعادل مع غينيا الاستوائية يوم السبت باعتبار فارق الأهداف، بعد أن خسرت غينيا الاستوائية أمام المغرب بثمانية أهداف لواحد.

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