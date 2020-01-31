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انسحاب موريشيوس من بطولة أفريقيا يمنح منتخبنا فرصة التأهل

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انسحب منتخب موريشيوس من مباراته أمام منتخبنا الوطني في بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل الصالات التي تحتضنها المغرب في الفترة مابين الثامن والعشرين من يناير وحتى السابع من فبراير.

وكان من المقرر أن يلعب منتخبنا مباراته مع منتخب موريشيوس يوم الخميس الذي جاء انسحابه بعد أن لعب مباراته الأولى أمام غينيا الاستوائية وخسرها بأربعة لاثنين كما خسر منتخبنا أمام المغرب بثلاثة لصفر.

ومن المقرر بعد هذا الانسحاب أن يحصل منتخبنا على المركز الثالث في المجموعة وستكون أمامه فرصة للتأهل في حال الفوز أو التعادل مع غينيا الاستوائية يوم السبت باعتبار فارق الأهداف، بعد أن خسرت غينيا الاستوائية أمام المغرب بثمانية أهداف لواحد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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