الخفافيش يتعاقدون مع قائد “ذئاب روما”

أعلن فالنسيا تعاقده مع قائد روما أليساندرو فلورينزي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة ليخوض أول تجاربه خارج روما.

وجاء خروج فلورينزي في ظل عدم مشاركته بصورة دائمة في تشكيلة المدرب البرتغالي باولو فونسيكا خلال الموسم الحالي، ليجد نفسه مطلوبا لدى مدرب الخفافيش ألبرت سيلادس.

ولعب فلورينزي قرابة 270 مباراة مع ذئاب العاصمة الإيطالية طوال مسيرته الكروية في كل البطولات، ويمتلك فلورينزي عقدا مع نادي العاصمة الإيطالية حتى صيف 2023.

ويحتل فالنسيا المركز الخامس في الليغا بأربع وثلاثين نقطة كما يخوض غمار ثمن نهائي دوري الأبطال بمواجهة أتالانتا.

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