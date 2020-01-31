بودبوس والعبيدي ينضمان إلى حمام الأنف التونسي

انضم اللاعبان الشامخ لعبيدي وإبراهيم بودوبوس إلى نادي حمام الأنف التونسي قادمين من نادي الأهلي بنغازي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

وكان لعبيدي الذي يلعب في خط الوسط قد انضم أولا وشارك في مباراة ودية للفريق التونسي وسجل هدف الفوز على فريق منزل بوزلفة.

ورغم أن عقده مع الأهلي لم يتبق فيه إلا ثمانية أشهر إلا أن الشامخ لعبيدي فضّل الانتقال إلى صفوف حمام الأنف التونسي على سبيل الإعارة.

أما المهاجم بودبوس فيرتبط مع الأهلي بنغازي بعقد يمتد حتى نهاية 2021، وكان حمام الأنف الذي يحتل المركز ماقبل الأخير في ترتيب الدوري قد ضم الأيام الماضية لاعب الأهلي طرابلس سالم عبلو بعقد لمدة موسمين .

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