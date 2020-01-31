إشبيلية يودع مسابقة كأس إسبانيا أمام ميراندس

ودّع فريق نادي إشبيلية مسابقة كأس ملك إسبانيا من دورها الـ16 إثر خسارته لمباراته أمام مضيفه فريق ميراندس من الدرجة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدف على الملعب البلدي دي أندوفا .

حيث فاجأ أصحاب الأرض ضيوفهم وافتتحوا النتيجة في الدقيقة السابعة عن طريق ماتيوس اياس، ثم عاد نفس اللاعب وأمضى على الهدف الثاني في الدقيقة الثلاثين، قبل أن يختتم ألفارو راي ثلاثية ميراندس في الدقيقة الخامسة والثمانين.

وفي آخر دقيقة من الوقت الأصلي للمباراة سجل مانويل نوليتو هدف إشبيلية الوحيد، وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ميراندس المفاجأة ، حيث كان قد أقصى سيلتافيغو من الدور الاثنين والثلاثين للمسابقة إثر الفوز عليه بهدفين لواحد .

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