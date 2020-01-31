برشلونة يطيح بليغانيس خارج كأس الملك

تقرير 218

بعد الخسارة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني بهدفين لصفر، كان لا بد للمدرب كيكي سيتين من مصالحة جماهير برشلونة في دور الـ16 من كأس الملك، وكان له ذلك على حساب ضحيته ليغانيس، الذي أطاح به خارج المسابقة بخماسية نظيفة.

نيّة سيتين في مصالحة الجماهير كانت واضحة منذ البداية، بإشراك نجم الفريق الأول ليونيل ميسي في المباراة، والأرجنتيني لم يخيب ظن مدربه والجماهير الحاضرة في الكامب نو، فساهم بشكل كبير بفوز فريقه بداية من تمريره لكرة إلى سيميدو الذي صنع منها الهدف الأول للبارسا، بإمضاء الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة الرابعة.

ثم عاد ميسي في الدقيقة السابعة والعشرين، وصنع من كرة ركنية، الهدف الثاني الذي سجله لينغليه بضربة رأسية، أكد دخولها للمرمى أنطوان جريزمان، أما الدقيقة التاسعة والخمسين قد جاء فيها الدور على ميسي في هز الشباك، إثر كرته التي اصطدمت بأحد المدافعين ثم دخلت المرمى، لتعلن عن الهدف الثالث للبلوغرانا.

وبعد مرور ثمانية عشرة دقيقة، قاد البولغا هجوما كاسحا بغية تسجيل الهدف الرابع، لكن الكرة رفضت الدخول إلا بإقدام البرازيلي أرثور ميلو، وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة أبى ميسي إلا أن يسجل الهدف الخامس لفريقه، وينتقل به إلى الدور الربع نهائي، من مسابقة كأس الملك حيث سيقابل أتلتيك بيلباو.

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