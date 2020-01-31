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ثلاثي ليبي يشارك مع الاتحاد المنستيري أمام مكارم المهدية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك الثلاثي الليبي المعتصم بالله الصبو والمهدي الكوت وطلحة رزق المحترفون مع نادي الاتحاد المنستيري التونسي في لقاء ودي أمام فريق نادي مكارم المهدية والذي انتهى لمصلحة الاتحاد المنستيري بنتيجة ثلاثة أهداف لصفر .

ويعد هذا اللقاء هو الأول للمدافع ابن الـ26 عاما المعتصم الصبو مع النادي التونسي الذي قدم إليه من فريقه الأول الاتحاد بعقد لمدة موسمين.

كما شهدت المباراة تسجيل أحد أهداف الاتحاد المنستيري عن طريق المحترف طلحة رزق القادم من الأهلي طرابلس على سبيل الإعارة لموسم واحد.

يُشار إلى أن الاتحاد المنستيري يحتل حاليا الترتيب الثاني في الدوري التونسي بثمان وعشرين نقطة جمعها من اثنتي عشرة مباراة خلف المتصدر الترجي .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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