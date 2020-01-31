قرعة دور الـ8 لكأس ملك إسبانيا تسفر عن مواجهات “شبه منصفة”

أجريت اليوم مراسم قرعة الدور الربع نهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا، والتي تقام بنظام المباراة الواحدة، وقد أسفرت عن مواجهات شبه منصفة للفرق الثمانية.

وسيستضيف غرناطة بطل النسخة الأخيرة فالنسيا على ملعب نويفو لوس كارمينيس يوم الـ4 من فبراير ، أما فياريال فسيحل يوم الـ5 من فبراير ضيفا على ميرانديس وهو الوحيد الذي يحق له اللعب على ملعبه دي أندوفا باعتباره قادما من دوري الدرجة الثانية.

وفي نفس اليوم سيشهد ملعب سان ماميس في إقليم الباسك صداما بين أكثر الفرق تتويجا بلقب المسابقة، حيث سيتقابل أتلتيك بيلباو صاحب الـ 23 لقب مع ضيفه برشلونة صاحب الرقم القياسي بـ 30 لقب.

أما المواجهة الأخيرة ستكون سهلة نسبيا لريال مدريد حين يستضيف ريال سوسيداد على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة مدريد.

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