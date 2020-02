الدوري الإيطالي.. رونالدو يتوج ب«جائزة »أفضل لاعب

تمكن رونالدو من تسجيل 17 هدفًا حتى الآن في منافسات الدوري الإيطالي [انترنت]

لا يكل ولا يمل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تحقيق الجوائز، فبعد مشواره الطويل في الدوري الإسباني الحافل بالألقاب والبطولات والجوائز الفردية فها هو صاروخ مادير يضيف إلى خزانته المليئة جوائز أخرى لكن هذه المرة حاز عنها بالدوري الإيطالي.

ووفقًا للموقع الرسمي للدوري الإيطالي، فقد حصد رونالدو جائزة أفضل لاعب في المسابقة خلال شهر يناير، وذلك بعد تألقه اللافت منذ بداية عام 2020.

وشارك رونالدو خلال 4 مباريات في الدوري الإيطالي منذ بداية شهر يناير الجاري، ونجح في تسجيل 7 أهداف، كما أنه سجل هدفًا في مواجهة روما ضمن منافسات كأس إيطاليا.

وتمكن رونالدو من تسجيل 17 هدفًا حتى الآن في منافسات الدوري الإيطالي، يحتل بها المرتبة الثانية في قائمة ترتيب هدافي المسابقة، خلف الدولي الإيطالي تشيرو إيموبيلي الذي يمتلك في جعبته 23 هدفًا.

ويحتل يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة بعد مرور 21 جولة، وبفارق 3 نقاط عن منافسه إنتر ميلان، وذلك على الرغم من سقوط البيانكونيري أمام نابولي في الجولة الأخيرة بنتيجة 2-1.

