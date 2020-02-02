الأكاديميّة الأولمبيّة تنظّم دورة “المعد البدني” لتحديد المستوى الأوّل

بنغازي 02 فبراير 2020 (وال) _ نظمت الأكاديمية الأولمبية في بنغازي دورة “المعد البدني” لتحديد المستوى الأول، و التي تهدف الدورة إلى تأهيل وصقل الكوادر الرياضية و رفع الكفاءة في الإعداد البدني.

هذا وتأتي هذه الدورة ضمن البرامج التي تنظمها وتشرف عليها الأكاديمية الأولمبية الليبية للعام 2020 بالتعاون مع كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة وبرعاية مباشرة من اللجنة الأولمبية الليبية.

و حضر الدورة 35 متدرب، تم تقديم لهم محاضرات نظرية وعملية من قبل أساتذه ذو كفاءات علمية مميزة، وتستمر هذه الدورة لمدة أسبوع على فترتين صباحية ومسائية. (وال _ بنغازي) ر ع / ه ع

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