تجمع شباب ليبيا يؤكد دعمه للقوات المسلحةالعربية الليبية

بنغازي 02 فبراير 2020 (وال)- أصدر تجمع شباب ليبيا بيان له، جددوا فيه دعمهم المتواصل للقوّات العربية الليبية المسلحة.

وجاء في نص البيان _الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه _ “نؤكد على خدمة الشباب الليبي عامة في كل المناطق والمدن بشكل واضح وشفاف، ونحرص على أهداف التجمع و على رأسها دعمنا القوي و المتواصل للقوّات العربية الليبية المسلحة وقيادتها الحكيمة، و رهن إشارة القائد العام سيادة المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر.

كما يؤكد التجمع بأنهم ملتزمون بأهدافهم كونهم مؤسسة أهلية تقع تبعيتها مباشرة إلى الدولة الليبية ولا تربطها أي علاقة بأي مؤسسة أخرى . (وال_بنغازي) ع ف/ ف و

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