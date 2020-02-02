بايرن ميونخ يرتقي لصدارة البوندسليغا مستغلا “تعثر لايبزيغ”

تعادل لايبزيغ أمام ضيفه بروسيا مونشنغلادباخ بهدفين لمثلهما في المباراة التي أقيمت بملعب ريد بول أرينا في قمة المرحلة العشرين من البوندسليغا.

وافتتح الحسن بيليا التسجيل للضيوف في الدقيقة الرابعة والعشرين، ليعزز يوناس هوفمان التقدم في الدقيقة الخامسة والثلاثين، وفي الشوط الثاني قلص أصحاب الأرض الفارق عبر باتريك تشيك في الدقيقة الخمسين، وقبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي أدرك كريستوفر نكونكو التعادل للايبزيغ من تصويبة قوية .

وبذلك تنازل لايبزيغ عن الصدارة لملاحقه بايرن ميونيخ ورفع رصيده إلى إحدى وأربعين نقطة، فيما رفع مونشنغلادباخ رصيده إلى تسع وثلاثين نقطة في المركز الرابع. واستفاد البايرن من تعثر لايبزيغ لينقض على الصدارة بعدما عاد بفوز خارج أرضه أمام ماينز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد .

وتقدم الفريق البافاري بهدف عن طريق هدافه روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الثامنة، وعزز توماس مولر التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة عشرة، ليضيف الإسباني تياغو ألكانتارا الهدف الثالث في الدقيقة السادسة والعشرين، ليقلص ماينز الفارق في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق جيريميه جستي. ليرفع البايرن رصيده إلى اثنتين وأربعين نقطة ليعتلي صدارة البوندسليغا فيما توقف ماينز عند ثماني عشرة نقطة ليتراجع للمركز الخامس عشر.

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