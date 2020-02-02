الأهلي المصري يقتلع التأهل الأفريقي من السودان

اقتلع الأهلي المصري ورقة التأهل الأخيرة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد عودته بالتعادل خارج أرضه أمام الهلال السوداني بهدف لمثله على ملعب الجوهرة الزرقاء في مباراة شهدت توترا كبيرا للجمهور واللاعبين.

وتقدم الأهلي بهدف في الدقيقة التاسعة والأربعين عبر لاعبه محمد أفشة، ورغم أن المباراة توقفت لقرابة عشر دقائق تمكن أصحاب الأرض من تسجيل التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عن طريق عبد الرزاق عمر إلا أن المباراة انتهت بالتعادل وليضمن الأهلي التأهل عن المجموعة الثانية إلى جانب النجم الساحلي .

ورفع الأهلي رصيده بعد الفوز إلى إحدى عشرة نقطة في المركز الثاني خلف النجم الساحلي الذي خطف الصدارة فيما ودع الهلال البطولة في المركز الثالث بعشر نقاط.

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