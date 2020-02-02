الصالات الليبية في نصف نهائي البطولة الأفريقية

أخبار ليبيا24- خاص

اقتلع منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات ورقة الترشح للدور النصف نهائي من البطولة الأفريقيه بعد تفوقه في الجولة الثالثة لفرق المجموعة الأولى على منتخب غينيا الاستوائية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في البطولة المقامة حاليًا بمدينة العيون المغربية.

وكان المنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات، قد خسر مباراته الأولى أمام نظيره المغرب، بنتيجة (0 / 3)، في افتتاح المنافسات.

فيما انسحب موريشوس من البطولة وكان من المنتظر أن يلاقي ليبيا في الجولة الثانية وسيقابل منتخب ليبيا نظيره المصر ي من أجل اقتلاع ورقة الترشح لنهائي أمم أفريقيا.

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