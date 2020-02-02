النصر يتحدى مشاكله المالية في مواجهة حوريا الغيني

تقرير 218

بعد الظروف المالية الخانقة التي مر بها فريق النصر استعدادا لمواجهة حوريا كوناكري الغيني مساء اليوم في القاهرة في إطار الجولة الأخيرة من مجموعات الكونفدرالية لا يوجد من يتفاءل مبدئيا بتحقيق نتيجة الفوز على التوالي، خاصة أن الفريق لم يخض أي حصة تدريبية منذ يوم الثلاثاء حتى مساء الجمعة، مايعني افتقاد اللاعبين لتفاصيل عديدة بينما يتمتع منافسهم الغيني بلعب مبارياته في دوريه المحلي وتجربته الأفريقية طيلة السنوات الماضية.

النصر اعتاد على تحدي المنطق الكروي وهزم بيدفيست الجنوب أفريقي واقتنص منه تعادلا مهما على أرضه، كما عاد بورقة الترشح في الجولة الماضية من مالي على حساب فريق دجوليبا بهدف معتز المهدي، مايعني أن الضغوطات الملقاة على عاتق اللاعبين دائما ما تتحول إلى حافز يؤدي إلى نتيجة إيجابية في نهاية المطاف.

الفريق تأهل سلفا للدور ربع النهائي وفي حال تحققت أي نتيجة سلبية مساء اليوم لن يلام اللاعبون ولا الجهاز الفني قياسا لظروفهم في الأيام الأخيرة وإن جاءت نتيجة الفوز أو التعادل سيقف الجميع تحية لمجهوداتهم لتستمر رحلة تحدي المنطق الكروي.

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