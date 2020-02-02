مدرب حراس المنتخب الوطني يُقدّم استقالته

ذكر موقع ريميسا الرياضي أن مدرب حراس المنتخب الوطني محمد البوسيفي قرر الاستقالة من منصبه وتقدم بها لرئيس اتحاد الكرة عبدالحكيم الشلماني.

وقال البوسيفي في تصريحاته لموقع ريميسا إنه اختار هذا القرار بعد تجربة لسنوات استمرت رفقة المنتخب عمل خلالها مع مجموعة من المدربين من بينهم الإسباني خافيير كليمنتي والجزائري عادل عمروش وجلال الدامجة وفوزي العيساوي وأبوبكر باني وصولا للتونسي فوزي البنزرتي.

وكان اتحاد الكرة في الفترة الماضية قد أعلن عن تعيين الحارس السابق مفتاح غزالة كمدرب لحراس المنتخب وقام بتعيين البوسيفي كمستشار فني.

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