بعثة منتخب الأولمبياد الخاص تعود إلى ليبيا بالذهب

وصلت بعثة المنتخب الليبي للأولمبياد الخاص المشارك في بطولة الألعاب الأفريقية إلى مطار بنينا في بنغازي، حيث كان في استقبالهم محمد الورفلي رئيس الأولمبياد الخاص الليبي وأعضاء الأولمبياد ومدربو الألعاب وعدد من الرياضيين.

كما كان من ضمن المستقبيلن أسرتا الرياضيين المشاركين باسم المنتخب وهما علي فرج المهدوي وهناء امحمد بوراوي اللذان تحصلا على ميداليتين ذهبيتين في لعبة البوتشي من بين 800 لاعب ولاعبة مثلو 42 دولة في البطولة الأفريقية التي أقيمت لأول مرة ونظمتها مصر في الفترة مابين الثالث والعشرين وحتى الواحد والثلاثين من يناير الماضي.

وكان من المفترض أن تتكون بعثة المنتخب من عشرين رياضيا لكنها ولبعض ظروف السفر اقتصرت على البطلين هناء وعلي برفقة مدربهما عمر الورفلي والمساعدة رقية محمد.

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