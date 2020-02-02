اخبار الرياضة

بعثة منتخب الأولمبياد الخاص تعود إلى ليبيا بالذهب

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت بعثة المنتخب الليبي للأولمبياد الخاص المشارك في بطولة الألعاب الأفريقية إلى مطار بنينا في بنغازي، حيث كان في استقبالهم محمد الورفلي رئيس الأولمبياد الخاص الليبي وأعضاء الأولمبياد ومدربو الألعاب وعدد من الرياضيين.

كما كان من ضمن المستقبيلن أسرتا الرياضيين المشاركين باسم المنتخب وهما علي فرج المهدوي وهناء امحمد بوراوي اللذان تحصلا على ميداليتين ذهبيتين في لعبة البوتشي من بين 800 لاعب ولاعبة مثلو 42 دولة في البطولة الأفريقية التي أقيمت لأول مرة ونظمتها مصر في الفترة مابين الثالث والعشرين وحتى الواحد والثلاثين من يناير الماضي.

وكان من المفترض أن تتكون بعثة المنتخب من عشرين رياضيا لكنها ولبعض ظروف السفر اقتصرت على البطلين هناء وعلي برفقة مدربهما عمر الورفلي والمساعدة رقية محمد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك