اخبار الرياضة

لاتسيو يحتل وصافة الدوري بفوزه على سبال

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أمطر لاتسيو شباك سبال بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الإياب التي أقيمت بينهما على ملعب الأولمبيكو لحساب الأسبوع 22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح أهداف أصحاب الأرض الهداف شيرو إيموبيلي في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف فيليبي كاسيدو الهدف الثاني في الدقيقة 16، قبل أن يعود إيموبيلي ويمضي على الهدف الثالث في الدقيقة 29، وبعدها بتسعة دقائق عاد كاسيدو ليمضي هو الآخر على ثنائيته ورباعية فريقه، وفي الدقيقة 13 من الشوط الثاني ختم بوبي أديكاني خماسية نسور العاصمة، واكتفى سبال بتسجيل هدف شرفي عن طريق سيموني ميسيرولي في الدقيقة 65.

وبهذا الفوز يحتل لاتسيو المركز الثاني للسيريا آ برصيد 49 نقطة، تاركا سبال في آخر الترتيب بنقاطه الـ15.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك