لاتسيو يحتل وصافة الدوري بفوزه على سبال

أمطر لاتسيو شباك سبال بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الإياب التي أقيمت بينهما على ملعب الأولمبيكو لحساب الأسبوع 22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح أهداف أصحاب الأرض الهداف شيرو إيموبيلي في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف فيليبي كاسيدو الهدف الثاني في الدقيقة 16، قبل أن يعود إيموبيلي ويمضي على الهدف الثالث في الدقيقة 29، وبعدها بتسعة دقائق عاد كاسيدو ليمضي هو الآخر على ثنائيته ورباعية فريقه، وفي الدقيقة 13 من الشوط الثاني ختم بوبي أديكاني خماسية نسور العاصمة، واكتفى سبال بتسجيل هدف شرفي عن طريق سيموني ميسيرولي في الدقيقة 65.

وبهذا الفوز يحتل لاتسيو المركز الثاني للسيريا آ برصيد 49 نقطة، تاركا سبال في آخر الترتيب بنقاطه الـ15.

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