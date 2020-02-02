دجوكوفيتش يتوّج بلقبه الـ17 في بطولات الغراند سلام

حصد الصربي نوفاك دجوكوفيتش لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في فئة الرجال إثر انتصاره بصعوبة على منافسه النمساوي دومينيك ثيم في النهائي بثلاث مجموعات لاثنتين.

وكان دجوكوفيتش قد حسم المجموعة الأولى لمصلحته بستة مقابل أربعة ثم عدل ثيم النتيجة وتفوق بفوزه في المجموعتين الثانية والثالثة بستة لأربعة وستة لاثنين، وعاد الصربي بعدها وعدل الكفة بفوزه في المجموعة الرابعة بستة لأربعة، قبل أن يحسم اللقب لمصلحته بانتصاره في المجموعة الأخيرة بستة لأربعة.

وهذا اللقب هو الثامن لدجوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس والـ17 له طوال مسيرته الاحترافية في بطولات الغراند سلام.

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