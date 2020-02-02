النصر يخسر ويعبر لربع نهائي الكونفدرالية

فقد فريق النصر نتيجة آخر مواجهاته أمام حوريا الغيني بهدفين لصفر ضمن منافسات دور المجموعات في مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وجاء الهدف الأول للفريق الغيني في الدقيقة 11 عن طريق مهاجمه بونيفاسي هابا، فيما سجل دراماني نيكيما الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 76.

ورغم خسارة النصر هذه المباراة إلا أنه كان قد ضمن التأهل إلى دور الربع نهائي من الكونفدرالية كثان للمجموعة باعتبار المواجهات المباشرة بينه وبين دجوليبا المالي الذي تعادل معه ذهابا بهدف لمثله وفاز عليه إيابا بهدف لصفر.

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