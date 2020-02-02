اخبار الرياضة

النصر يخسر ويعبر لربع نهائي الكونفدرالية

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فقد فريق النصر نتيجة آخر مواجهاته أمام حوريا الغيني بهدفين لصفر ضمن منافسات دور المجموعات في مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وجاء الهدف الأول للفريق الغيني في الدقيقة 11 عن طريق مهاجمه بونيفاسي هابا، فيما سجل دراماني نيكيما الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 76.

ورغم خسارة النصر هذه المباراة إلا أنه كان قد ضمن التأهل إلى دور الربع نهائي من الكونفدرالية كثان للمجموعة باعتبار المواجهات المباشرة بينه وبين دجوليبا المالي الذي تعادل معه ذهابا بهدف لمثله وفاز عليه إيابا بهدف لصفر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك