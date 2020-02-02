ليبيا تشارك في بطولة أفريقيا لرفعات القوة

أبوجا 02 فبراير 2020 (وال) -وصلت بعثة اللجنة الباراولمبيه الليبية إلى العاصمة لنيجر “أبوجا” للمشاركة في بطولة أفريقيا لرفعات القوه لذوي الإعاقة الحركية والمكونة من الرياضيين “إبراهيم ابوسميحه”، و” معصب غرس الله” و”عبدالرازق مصطفى البعباع”، ويرافقهم المدرب الوطني للعبة البطل الدولي عبدرالرحيم الزوي ومساعد المدرب شعبان فرج الحاج ويرافقه المعد البدني المدرب عمر شبيك .

وتنطلق البطولة في الفترة من الثالث وحتى السابع من فبراير الجاري، وستكون المؤهلة للألعاب العالمية لرفعات القوة التي ستستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو .

وقال رئيس البعثه المدرب الدولي عبدالرحيم الزوي اليوم الأحد إن الرياضيين بذلوا قصار جهدهم من أحل أن يحققوا نتائج إيجابية ستؤهلهم بعون الله للألعاب العالمية في طوكيو باليابان . ( وال – أبوجا)

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