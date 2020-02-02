ليبيا تواجه مصر في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للصالات

أخبار ليبيا 24 – رياضة

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات، مساء الأربعاء المقبل، نظيره المصري ضمن دور نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا للعبة التي تستضفها مدينة العيون المغربية.

وكان منتخبنا الوطني قد حل ثانيا في المجموعة الأولى بست نقاط خلف المتصدر منتخب المغرب بتسع نقاط، بينما تصدرت مصر المجموعة الثانية بتسع نقاط، وجاء منتخب أنغولا ثانيا بست نقاط.

ولحساب منافسات الدور ذاته سيلتقي المنتخب المستضيف المغرب نظيره الأنغولي الأربعاء عند الساعة العاشرة ليلا، فيما ستقام مباراة المنتخب الليبي ونظيره المصري عند منتصف الساعة السادسة مساء بتوقيت ليبيا.

ومن المقرر أن تتأهل المنتخبات التي ستتحصل على المراكز الثلاثة الأولى في بطولة أمم أفريقيا 2020 المقامة بالمغرب، إلى نهائيات كأس العالم التي تستضيفها ليتوانيا.

يذكر أن بطولة أمم أفريقيا تقام بمشاركة ثمانية منتخبات وزعت على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى المغرب وليبيا وغينيا الاستوائية وموريشيوس، فيما تضم الثانية مصر وغينيا وأنغولا وموزمبيق.

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