اخبار الرياضة

مدرب حراس المنتخب يقدم استقالته

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

تقدم مدرب حراس منتخب ليبيا لكرة القدم محمد البوسيفي رسمياً باستقالته من مهمته مع المنتخب .

وارجع البوسيفي – في تصريح لأخبار ليبيا 24 – الاستقالة لظروف وصفها بالخاصة والعائلية .

وأشار إلى أنه تقدم بالاستقالة للأمين العام للاتحاد الليبي بتاريخ الأول من فبراير الجاري .

ويعتبر البوسيفي أحد أبرز المتخصصين في تدريب حراس المرمى في ليبيا وعمل مع المنتخب الوطني لفترة 7 سنوات بدأت عام 2013 .

وعمل مدرب للحراس في مع أندية المهدية و الشرارة والقرضابية والشباب في مدينة سبها والوحدة وخليج سرت، و الأخضر الأهلي بنغازي، والنصر، وكان له دور كبير في اكتشاف عدد من حراس المرمى لعل أبرزهم أحمد عزاقة .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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