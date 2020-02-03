مدرب حراس المنتخب يقدم استقالته

أخبار ليبيا 24 – خاص

تقدم مدرب حراس منتخب ليبيا لكرة القدم محمد البوسيفي رسمياً باستقالته من مهمته مع المنتخب .

وارجع البوسيفي – في تصريح لأخبار ليبيا 24 – الاستقالة لظروف وصفها بالخاصة والعائلية .

وأشار إلى أنه تقدم بالاستقالة للأمين العام للاتحاد الليبي بتاريخ الأول من فبراير الجاري .

ويعتبر البوسيفي أحد أبرز المتخصصين في تدريب حراس المرمى في ليبيا وعمل مع المنتخب الوطني لفترة 7 سنوات بدأت عام 2013 .

وعمل مدرب للحراس في مع أندية المهدية و الشرارة والقرضابية والشباب في مدينة سبها والوحدة وخليج سرت، و الأخضر الأهلي بنغازي، والنصر، وكان له دور كبير في اكتشاف عدد من حراس المرمى لعل أبرزهم أحمد عزاقة .

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