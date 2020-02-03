الهلال يواصل استعداداته للبطولة العربية للأندية

بنغازي 03 فبراير 2020 (وال) _ يواصل فريق الهلال الأول للكرة الطائرة، تدريباته داخل صالة النادي للألعاب، استعدادا وتأهبا للمشاركة في بطولة الأندية العربية لكرة الطائرة، المزمع إقامتها بالعاصمة المصرية القاهرة، يوم 16 فبراير 2020 وحتى الثامن والعشرون منه.

هذا وقد وضعت قرعة البطولة العربية فريق الهلال الليبي في المجموعة الثانية، صحبة فرق خدمات جباليا الفلسطيني، شباب الأهلي الإماراتي، العربي القطري، والأهلي البحريني.

وسيجري الهلال أولى لقاءاته بمقابلة شباب الأهلي الإماراتي يوم الإربعاء 19/2/2020، ويختم لقاءاته في الدور الأول بمواجهة فريق خدمات جباليا الفلسطيني يوم الأحد الموافق 23/2/2020. (وال _ بنغازي) ف ح / ه ع

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