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لوكاكو يقود الإنتر للتغلب على أودنيزي

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استعاد إنتر ميلانو الانتصارات في الدوري الإيطالي بعد ثلاثة تعادلات متتالية بفوزه خارج أرضه أمام مضيفه أودينيزي بهدفين دون مقابل على ملعب فريولي في الأسبوع الثاني والعشرين.

وانتظر النيراتزوري حتى الدقيقة الرابعة والستين ليفتتح التسجيل بواسطة هدافه روميلو لوكاكو، وبعد دخوله تحصل التشيلي ألكسيس سانشيز على ركلة جزاء سجل منها لوكاكو الهدف الثاني مسجلا الانتصار الأول لفريقه في الدوري خلال العام الجديد.

ليرفع الإنتر رصيده إلى إحدى وخمسين نقطة في المركز الثاني، في حين توقف أودينيزي عند أربع وعشرين نقطة في المركز الخامس عشر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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