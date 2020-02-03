اختتام دورة مدربي التايكواندو في طرابلس

اختتمت بقرية المغرب العربي بالمنطقة السياحية في طرابلس المسابقة الاختيارية للمدربين في الحركات الأساسية والبومزي بلعبة التايكواندو، التي قامت بتنظيمها لجنة المدربين بالاتحاد الليبي للتايكواندو بالتعاون مع اللجنة الفنية للبومزي.

وشهدت المسابقة تنافسا مثيرا بين المشاركين وأسفرت في نهاية المطاف عن تفوق “ناصر الشتيوي” بالترتيب الأول بينما احتل “محمد بن سعود” المركز الثاني وجاء “أيوب الطرابلسي” ثالثا ثم “مهند طليش” رابعا و”مهند بن عامر” خامسا”.

وتأتي هذه المسابقة في إطار تحفيز المدربين والوقوف على مدى استيعابهم للمحاضرات والدروس النظرية والعملية من خلال مشاركاتهم في الدورات التدريبية المتقدمة سواء محليا أو خارجيا.

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