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اختتام دورة مدربي التايكواندو في طرابلس

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتمت بقرية المغرب العربي بالمنطقة السياحية في طرابلس المسابقة الاختيارية للمدربين في الحركات الأساسية والبومزي بلعبة التايكواندو، التي قامت بتنظيمها لجنة المدربين بالاتحاد الليبي للتايكواندو بالتعاون مع اللجنة الفنية للبومزي.

وشهدت المسابقة تنافسا مثيرا بين المشاركين وأسفرت في نهاية المطاف عن تفوق “ناصر الشتيوي” بالترتيب الأول بينما احتل “محمد بن سعود” المركز الثاني وجاء “أيوب الطرابلسي” ثالثا ثم “مهند طليش” رابعا و”مهند بن عامر” خامسا”.
وتأتي هذه المسابقة في إطار تحفيز المدربين والوقوف على مدى استيعابهم للمحاضرات والدروس النظرية والعملية من خلال مشاركاتهم في الدورات التدريبية المتقدمة سواء محليا أو خارجيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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