أشبال جوهرة غدامس يستعدون لبطولة الصداقة الدولية

أقيمت بملعب نادي الجوهرة الترابي مباراة ودية جمعت بين أشبال نادي الجوهرة وأشبال نادي الانطلاق القادم من مدينة درج.

وتأتي هذه المباراة في إطار استعدادات نادي جوهرة غدامس للمشاركة في بطولة المنطقة الغربية للفئات السنية والمشاركة في بطولة الصداقة التي ستقام بمدينة جرجيس بدولة تونس في نهاية هذا الشهر الجاري.

ومالت مجريات المباراة كليا لصالح أشبال الجوهرة الذي أنهى اللقاء الودي لمصلحته بنتيجة عريضة وهي (4 ) أهداف مقابل لا شيء.

ويعتبر هذا اللقاء الأول بين الناديين وسيعقبه سلسلة من اللقاءات في الأيام القادمة لكسب الخبرة والاحتكاك والتعارف بين أبناء المنطقة.

وواجهت الفريقين صعوبات في التحكم بالكرة بسبب أرضية الملعب الترابية السيئة، ويناشد المسؤولون بالمدينة بضرورة الاهتمام بالمدن والمناطق البعيدة وإنشاء ملعب معشب مهيأ للعب على غرار المدن والنوادي المماثلة.

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