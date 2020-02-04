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حَكَم ليبية تشارك في بطولة المملكة الأردنية للكيك بوكسينغ

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنهت الحكم الليبية نجلاء الذغائمي مشاركتها في تحكيم نزالات بطولة المملكة الأردنية للكيك بوكسينغ فئة الرجال التي احتضنتها المدينة الرياضة في العاصمة الأردنية عمان.

ونجحت الذغائمي في تحيكم كل نزالات البطولة وعددها 75 نزالا خلال يومي الحادي والثلاثين من يناير والأول من فبراير التي أقيمت خلالهما البطولة.

وهذه ليست المرة الأولى للحكم الليبية حيث شاركت في تحكيم نزالات بطولات عديدة آخرها بطولة الأندية العربية التي أقيمت أيضا في عمان شهر نوفمبر الماضي. وتمتلك شهادة دولية في تحيكم الكيك بوكسينغ تحصلت عليها في مارس 2019.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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