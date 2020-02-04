حَكَم ليبية تشارك في بطولة المملكة الأردنية للكيك بوكسينغ

أنهت الحكم الليبية نجلاء الذغائمي مشاركتها في تحكيم نزالات بطولة المملكة الأردنية للكيك بوكسينغ فئة الرجال التي احتضنتها المدينة الرياضة في العاصمة الأردنية عمان.

ونجحت الذغائمي في تحيكم كل نزالات البطولة وعددها 75 نزالا خلال يومي الحادي والثلاثين من يناير والأول من فبراير التي أقيمت خلالهما البطولة.

وهذه ليست المرة الأولى للحكم الليبية حيث شاركت في تحكيم نزالات بطولات عديدة آخرها بطولة الأندية العربية التي أقيمت أيضا في عمان شهر نوفمبر الماضي. وتمتلك شهادة دولية في تحيكم الكيك بوكسينغ تحصلت عليها في مارس 2019.

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