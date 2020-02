رسميا.. الإعلان عن موعد جديد لـ«كلاسيكو»برشلونة وريال مدريد

تحديد موعد “كلاسيكو” الإياب بين ريال مدريد وبرشلونة [انترنت]

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، موعد مباراة “كلاسيكو” الإياب ضمن منافسات الجولة 26 من الليغا.

ووفقا للحساب الرسمي لليغا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فإن المباراة ستقام يوم 1 مارس المقبل، على ملعب الفريق الملكي “سانتياغو برنابيو” في العاصمة مدريد، في تمام الساعة (21:00) بتوقيت مدريد.

وكان لقاء “الكلاسيكو” ضمن الدور الأول لليغا قد انتهى بالتعادل السلبي بين المنافسين التقليديين، في 18 ديسمبر الماضي على ملعب كامب نو، بعد تعديل موعد المباراة بسبب المظاهرات في كتالونيا.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري برصيد 49 نقطة بعد الجولة 22، متقدما بفارق ثلاث نقاط، على وصيفه برشلونة حامل اللقب.

