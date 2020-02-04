ليفاندوفسكي أفضل لاعب بولندي للمرة الثامنة

توج المهاجم روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني بجائزة أفضل لاعب بولندي لعام 2019 ليحصد اللقب للمرة الثامنة في مسيرته.

وأقيم حفل جوائز الاتحاد البولندي واستفتاء مجلة كرة القدم الشهيرة بيلكا نوزنا ليمنح مهاجم المنتخب البولندي والفريق البافاري الجائزة للمرة الثامنة، ووجه ليفاندوفسكي الشكر لكل الجمهور الذي جعله يتحصل على أعلى نسبة تصويت

وكان قائد المنتخب البولندي والهداف التاريخي له قد تألق في العام الماضي مسجلا ثمانية وأربعين هدفا في ثماني وأربعين مباراة خاضها في كل المسابقات وتوج بالدوري الألماني للمرة الرابعة.

كما جاء في المرتبة الثامنة في ترتيب جوائز الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول، كما سجل هذا الموسم اثنين وعشرين هدفا في عشرين مباراة في البوندسليغا.

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