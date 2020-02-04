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اختتام تصفيات المنطقة الشرقية للرماية بالخرطوش

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيمت تصفيات المنطقة الشرقية لكأس الاتحاد الليبي للرماية بالخرطوش المؤهلة للبطولة العربية في مصر داخل مقر نادي الأهلي بنغازي في منطقة قاريونس.

ونُظِّمت المسابقة برعاية الاتحاد الليبي للرماية وبمشاركة 20 راميا بواقع 3 رماة من كل ناد مشارك في منافساتها بطريقة رماية تراب وبـ 25 طبقا في كل جولة.

وفي ختام التصفيات حل فرج عنكوش من نادي الصقور في المركز الأول، وجاء علي المريمي من نادي الشباب ثانيا فيما تحصل أسامة الجن من نادي الرماية طبرق على المركز الثالث.

وسيشارك هؤلاء الفائزون الثلاثة في منافسات البطولة العربية التي ستقام في القاهرة منتصف شهر فبراير الجاري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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