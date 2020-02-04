نابولي يواصل انتصاراته المتتالية في الدوري الإيطالي

واصل نابولي استفاقته في الفترة الأخيرة بعدما عاد بالفوز خارج أرضه أمام سامبدوريا على ملعب ماراتسي في ختام الأسبوع الثاني والعشرين من الدوري الإيطالي.

وتقدم البارتينوبي منذ الدقيقة الثالثة بهدف حمل توقيع البولندي أركاديوز ميليك، ليعزز إيلف إلماس الهدف الثاني في الدقيقة السادسة عشرة، وقلص سامبدوريا الفارق بتسجيل فابيو كوالياريلا الهدف الأول بطريقة رائعة.

وفي الشوط الثاني عدل مانولو غابياديني النتيجة من علامة الجزاء في الدقيقة الثالثة والسبعين، ومع وصول المباراة لدقائقها السبع الأخيرة سجل دييجو ديم الهدف الثالث لنابولي، قبل أن يختتم البلجيكي درايس ميرتينز رباعية الفريق في الوقت بدل الضائع بعد خطأ من حارس أصحاب الأرض.

ورفع نابولي بهذا الفوز رصيده إلى ثلاثين نقطة في المركز العاشر فيما تجمد رصيد سامبدوريا عند عشرين نقطة في المركز السادس عشر.

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