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بعثة النصر تعود إلى بنغازي تمهيداً لاستئناف التدريبات

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعود بعثة فريق النصر الأول لكرة القدم إلى بنغازي بعد اكتمال مرحلة دور المجموعات في الكونفدرالية وتأهل الفريق إلى الدور ربع النهائي من المسابقة رغم خسارته الأخيرة أمام حوريا كوناكري الغيني بهدفين دون مقابل.

وسيخلد الفريق للراحة بضعة أيام قبل أن يبدأ تدريباته مجددا استعدادا لملاقاة خصمه القادم الذي ستحدده قرعة الكونفدرالية التي ستقام مساء الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة.

ومن المفترض أن يواجه النصر إما فريق بيراميدز المصري أو نهضة بركان المغربي أو حسنة أكادير المغربي إذ يسعى الفريق للوصول إلى المباراة نصف النهائية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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