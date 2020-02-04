تعويض جمهور يوفنتوس بسبب غياب “الدون” عن مباراة

قررت محكمة في كوريا الجنوبية تعويض مشجعي كرة القدم بسبب غياب نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو عن المباراة الودية التي أقيمت في سول شهر يوليو الماضي ضمن فترة الإعداد لفريق السيدة العجوز.

وكان مشجعان قد قدما شكوى على اللجنة المنظمة للمباراة يطالبانها بتعويضهما بسبب عدم مشاركة الدون في المباراة كونها أعلنت مسبقا أنه سيلعب 45 دقيقة على الأقل وهذا لم يحدث حيث بقى كريستيانو رونالدو خارج أرضية الملعب طيلة زمن المباراة.

وطلبت المحكمة في إنتشون من وكالة (ذا فاستا) المنظمة للمباراة الودية، منح مبلغ (312 دولارا) للمشجعين الاثنين اللذين ورد اسمهما في القضية.

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