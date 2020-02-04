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تعويض جمهور يوفنتوس بسبب غياب “الدون” عن مباراة

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قررت محكمة في كوريا الجنوبية تعويض مشجعي كرة القدم بسبب غياب نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو عن المباراة الودية التي أقيمت في سول شهر يوليو الماضي ضمن فترة الإعداد لفريق السيدة العجوز.

وكان مشجعان قد قدما شكوى على اللجنة المنظمة للمباراة يطالبانها بتعويضهما بسبب عدم مشاركة الدون في المباراة كونها أعلنت مسبقا أنه سيلعب 45 دقيقة على الأقل وهذا لم يحدث حيث بقى كريستيانو رونالدو خارج أرضية الملعب طيلة زمن المباراة.

وطلبت المحكمة في إنتشون من وكالة (ذا فاستا) المنظمة للمباراة الودية، منح مبلغ (312 دولارا) للمشجعين الاثنين اللذين ورد اسمهما في القضية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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