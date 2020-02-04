حصاد الدوريات الأوروبية.. قفزة للبايرن، وليفربول يقترب من اللقب

جولة مثيرة شهدتها الدوريات الأوروبية الكبرى هذا الأسبوع، ففي إيطاليا حقق ثلاثي الصدارة الفوز ليستمر الفارق بينهم على ما هو عليه، وفي إسبانيا حقق الغريمين الانتصار ليبقى فارق ال3 نقاط قائما بينهما، ولا صوت يعلو فوق صوت باريس سان جيرمان في فرنسا، وشهد الدوري الإنجليزي توسيع ليفربول للفارق بينه وبين وصيفه لـ22 نقطة، وفي ألمانيا تصدر بايرن ميونخ الترتيب بعد تعثر لايبزيج بالتعادل.

الدوري الإيطالي الجولة 22

لم تشهد الجولة 22 من الدوري الإيطالي أي تغييرات تذكر على صعيد الصدارة بعد أن حقق ثلاثي الصدارة انتصارات متوقعة على منافسيهم.

فعلى ملعبه وأمام جماهيره استطاع نادي يوفنتوس تحقيق فوز كبير على فيورنتينا بثلاثية بيضاء ليرفع البيانكونيري رصيده لـ54 نقطة في الصدارة، وسجل أهداف اليوفي كل من رونالدو هدفين من ركلتي جزاء و ودي ليخت في الدقائق 40، 80، 91 على التوالي.

وشهد اللقاء معادلة النجم البرتغالي للرقم الفرنسي تريزيغيه بالتسجيل لـ9 مباريات متتالية.

ونجح إنتر ميلان في إيقاف نزيف النقاط والعودة بانتصار ثمين من ملعب أودينيزي بهدفين نظيفين سجلهما البلجيكي روميرو لوكاكو في الدقيقتين 64 و71 في مباراة شهدت المشاركة الأولى كأساسي لنجم الإنتر الجديد الدنماركي إيريكسن.

واكتسح لاتسيو سبال ب5 أهداف لهدف في مباراة شهدت وصول المهاجم الإيطالي إيموبيلي للهدف ال25 في الدوري، تناوب على تسجيل خماسية النسور كل من إيموبيلي هدفين، كاسيدو هدفين، وإديكاني.

وتلقى روما هزيمة مفاجئة في ملعب ساسولو بعد أن نجح أصحاب الأرض بالفوز على الذئاب بنتيجة 4-2.

وفشل ميلان في تحقيق الفوز على هيلاس فيرونا واكتفى بالتعادل معه بهدف لهدف في مباراة شهدت طرد لاعب هيلاس سفيان مرابط في الدقيقة 68، تقدم الضيوف أولا بهدف فارواني في الدقيقة 13 وعدل التركي هاكان كالهانغولو النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 29.

وتعادل أتلانتا على أرضية ميدانه أمام جنوى صاحب المركز 18 بهدفين لهدفين، وفي بقية المباريات فاز بولونيا على بريشيا 2-1، ليتشي على تورينو 4-0، ونابولي على سامبدوريا 4-2 وتعادل كالياري مع بارما 2-2.

ترتيب فرق الصدارة بعد نهاية الجولة 22:

يوفنتوس 54 نقطة.

إنتر ميلان 51 نقطة.

لاتسيو 49 نقطة من 21 مباراة.

أتلانتا 39 نقطة.

روما 39 نقطة.

الدوري الإنجليزي الجولة 25

شهدت الجولة 25 من الدوري الإنجليزي توسيع ليفربول الفارق بينه وبين وصيفه مانشستر سيتي ل22 نقطة بعد تحقيقه الانتصار 24 وخسارة السيتي أمام توتنهام، ليكون هذا الفارق الأكبر في تاريخ الدوري الإنجليزي بعد مرور 25 جولة.

فعلى ملعب الأنفيلد اكتسح ليفربول ضيفة ساوثهامتون المتطور برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها كل من تشامبرلين وهندرسون ومحمد صلاح هدفين، فوز قرّب الريدز من اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ 30 عاما.

وسقط مانشستر سيتي أمام مستضيفه توتنهام بهدفين نظيفين، وسيطر السيتي على مجريات اللقاء بشكل كامل حتى الدقيقة 60 التي شهدت طرد زينشنيكو لاعب السيتي لتلقيه الإنذار الثاني، ليستغل السبيرز النقص العددي في صفوف الضيوف ويسجلوا هدفين عن طريق بيرجوين والكوري الجنوبي سون في الدقيقتين 63 و71 على التوالي، وشهد اللقاء إهدار غوندوغان لركلة جزاء تصدى لها الحارس الفرنسي لوريس في الدقيقة 40.

وفشل ليستر في استغلال تعثر السيتي بعد أن تعادل على أرضية ميدانه أمام تشلسي بهدفين لهدفين، تقدم تشلسي أولا بهدف روديغير في الدقيقة 46 ليرد عليه ليستر بهدفين عن طريق بارنيس وتشيولي في الدقيقتين 54 و64، ليعود بعدها رويغير ليسجل هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 71.

وفشل مانشستر يونايتد في استثمار تعثر تشلسي وتعادل سلبيا مع ضيفه المتطور وولفرهامتون.

وفشل أرسنال في إرضاء عشاقه بعد أن تعادل سلبيا مع مستضيفه بيرنلي وبهذا التعادل تراجع الغانرز للمركز العاشر.

وفي بقية المباريات تعادل نيوكاسل مع نوريتش 0-0، ووست هام مع برايتون 3-3، وفاز إيفرتون على واتفورد 3-2، وشيفيلد على كريستال بالاس 1-0، وبورنموث على أستون فيلا 2-1.

ترتيب فرق الصدارة بعد نهاية الجولة 25:

ليفربول 73 نقطة.

مانشستر سيتي 51 نقطة.

ليستر سيتي 49 نقطة.

تشلسي 41 نقطة.

توتنهام 37 نقطة.

حافظ ريال مدريد على صدارته للدوري الإسباني بعد أن حقق الفوز على جاره أتلتيكو مدريد في الديربي الذي احتضنه ملعب سانتياغو بيرنابيو.

اعتمد أتلتيكو مدريد في الشوط الأول على المرتدات، وهدد من خلالها مرمى الريال في عدة مناسبات، في حين كانت سيطرة المرينغي على أحداث هذا الشوط سلبية وبلا خطورة.

وفي الشوط الثاني سيطر ريال مدريد على المباراة، وسجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 56 عن طريق كريم بنزيما، وأضاع عدة فرص أخرى.

فوز رفع رصيد الملوك ل49 نقطة في الصدارة، بينما أدت الخسارة لتراجع الهنود الحمر للمركز السادس.

ونجح برشلونة في تحقيق الفوز على ليفانتي بهدفين لهدف في مباراة شهدت تألق الأرجنتين ميسي الذي صنع هدفي اللقاء.

سجل هدفي برشلونة اللاعب الشاب فاتي في الدقيقتين 30 و31، في حين سجل هدف ليفانتي روتشينا في الدقيقة 92.

وواصل فالنسيا مسلسل انتصاراته وأضاف سيلتا فيغو لضحاياه بعد أن هزمه بهدف وحيد.

وانقاد إشبيلية لتعادل إيجابي أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيش بنتيجة لهدف، نتيجة ساعدت خيتافي في الصعود للمركز الثالث بعد فوزه على أتلتيك بلباو 2-0.

وفي بقية المباريات فاز غرناطة على إسبانيول 2-1 وليجانيس على ريال سوسيداد بذات النتيجة، وبلد الوليد على ريال مايوركا 1-0، وفياريال على أسوساسونا 3-1، وتعادل إيبار مع ريال بيتيس بنتيجة 1-1.

ترتيب فرق الصدارة بعد نهاية الجولة 22:

ريال مدريد 49 نقطة.

برشلونة 46 نقطة.

خيتافي 39 نقطة.

إشبيلية 39 نقطة.

فالنسيا 37 نقطة.

شهدت الجولة 20 من البوندسليغا خسارة نادي لايبزيغ للصدارة بعد تعادله أمام بروسيا مونشنغلادباخ وفوز مطارده بايرن ميونخ على ماينز.

حيث استغل نادي بايرن ميونخ تعثر نادي لايبزيغ وعاد بفوز مهم من أرض مستضيفه ماينز بنتيجة 3-1 صعد من خلالها للصدارة، ثلاثية النادي البافاري سجلها كل من ليفاندوفيسكي، مولر، وألكنتارا في الدقائق 8،14،26، بينما سجل جستي هدف الشرف لأصحاب الأرض في الدقيقة 45.

وواصل بروسيا دورتموند مسلسل انتصاراته الكبيرة وحقق فوزا عريضا على يونيون برلين بخماسية نظيفة كان نصيب النرويجي هالاند هدفين ليرفع رصيده ل7 أهداف ب3 مباريات، في حين تكفل سانشو، ورويس وفيستل بتسجيل باقي الأهداف.

وفي قمة الجولة سقط لايبزيغ بفخ التعادل الإيجابي على ميدانه أمام بروسيا مونشنغلادباخ بهدفين لهدفين، تقدم الضيوف أولا بهدفين عن طريق الحسن بليا وهوفمان في الدقيقتين 24 و35، قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل بهدفين عن طريق ستشيك ونكونكو في الدقيقتين 50 و89، وشهد اللقاء طرد الحسن بليا في الدقيقة 61.

وفي بقية المباريات فاز هوفنهايم على باير ليفركوزن 2-1، وأجسبورغ على فيردبريمن بذات النتيجة، وكولن على فرايبورغ 4-0، وفولفسبورغ على بودربون بنتيجة 4-2، وتعادل إنتراخت فرانكفورت بنتيجة 1-1 وهيرتا برلين مع شالكه بنتيجة 0-0.

ترتيب فرق الصدارة بعد نهاية الجولة 20:

بايرن ميونخ 42 نقطة.

لايبزيغ 41 نقطة.

بروسيا دورتموند 39 نقطة.

بروسيا مونشنغلادباخ 39.

باير ليفركوزن 34 نقطة.

وسع باريس سان جيرمان الفارق بينه وبين وصيفه مارسيليا إلى 12 نقطة بعد تحقيقه الفوز على مونبلييه وتعادل مارسيليا مع بوردو.

فعلى أرضية البارك دي برانس سحق باريس جيرمان ضيفه مونبلييه بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها كل من ساربيا، دي ماريا، مبابي، كورزاوا، وكونغري بالخطأ في مرمى فريقه.

وانقاد مارسيليا للتعادل السلبي مع مستضيفه بورود في مباراة لم تشهد خلق فرص كثيرة من الجانبين.

وقلب رين تأخره أمام نانت بنتيجة 2-1 إلى فوز بالوقت البدل الضائع بنتيجة 3-2، تقدم نانت أولا في الدقيقة 47 عن طريق داميا ندا سيلفا بالخطأ في مرمى فريقه، وعدل رافينيا النتيجة لرين في الدقيقة 71، وأعاد سيمون التقدم لنانت في الدقيقة 80، وفي الدقتين 95 و97 سجل رين هدفين عن طريق بوريجايد ورافينيا، وبهذا الانتصار عزز رين مركزه الثالث برصيد 40 نقطة.

وفي بقية المباريات فاز ليل على ستراسبورغ بنتيجة 2-1، ونيس على ليون بذات النتيجة، وميتز على سانت إيتيان بنتيجة 3-1، وتيم أولمبيك على موناكو بنتيجة بنفس النتيجة في مباراة شهدت حالتي طرد، وستاد ريمس على إنجيه 4-1، في حين تعادل أميان مع تولوز بنتيجة 0-0.

ترتيب فرق الصدارة بعد نهاية الجولة 22:

باريس سان جيرمان 55 نقطة.

مارسيليا 43 نقطة.

رين 40 نقطة.

ليل 34 نقطة.

مونبلييه 33 نقطة.

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