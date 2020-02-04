موراتا يغيب عن الملاعب أسبوعين

يغيب مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني ألفارو موراتا عن الملاعب لفترة تصل إلى أسبوعين بعد الإصابة التي تعرض لها في ديربي العاصمة الإسبانية على ملعب سانتياغو برنابيو .

وذكر الروخي بلانكوس أن موراتا قد خضع لأشعة الرنين وتم تشخيص حالته الصحية بإصابة في ساقه اليمنى، الأمر الذي سيمنعه من المشاركة الفترة المقبلة في تشكيلة المدرب دييغو سيميوني لفترة تتراوح من 10 إلى 15 يوما.

وكان موراتا قد خرج من مباراة أتلتيكو مدريد في مباراة ريال مدريد في بداية الأسبوع والتي خسرها فريقه بهدف دون مقابل، كما يفتقد أتلتيكو للثنائي الهجومي جواو فيليكس بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها الفترة الماضية إضافة إلى دييغو كوستا بعد خضوعه لجراحة في العنق.

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