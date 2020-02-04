غاسبيريني أفضل مدرب في إيطاليا

منح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مدرب أتالانتا جامبييرو غاسبيريني جائزة المقعد الذهبي لأفضل مدرب في الموسم الماضي بعد تألقه بقيادة فريقه إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وتحصل غاسبيريني على أعلى نسبة تصويت من مدربي دوريات رابطة الأندية الإيطالية متفوقا على كل من ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس السابق المتوج بالدوري الموسم الماضي، والصربي سينسا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا.

وكان غاسبيريني قد قاد أتالانتا للتأهل لأول مرة إلى دوري الأبطال وحصوله على المركز الثالث في الدوري الموسم الماضي إضافة إلى التأهل إلى ثمن نهائي المسابقة في الموسم الحالي، ووصوله الموسم الماضي إلى نهائي كأس إيطاليا التي خسرها أمام لاتسيو.

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