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كانساس تشيفز يتوج بالـ”سوبر بول” لأول مرة منذ 50 عاما

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توّج فريق كانساس سيتي تشيفز بلقب دوري كرة القدم الأمريكية “السوبر بول” بفوزه في المباراة النهائية على فريق سان فرانسيسكو فورتي ناينرز ليحصد اللقب للمرة الأولى منذ 50 عاما.

وأنهى تشيفز المباراة بإحدى وثلاثين نقطة مقابل عشرين رغم أنه كان متأخرا في الربع الأخير بعشرين مقابل عشرة قبل أن يتألق نجمه باتريك ماهومز ويسهم في قيادة فريقه لتسجيل النقاط المتتالية مانحا الأفضلية لكانساس سيتي ومتوجا باللقب الأول منذ خمسة عقود.

وتوج ماهومز بجائزة أفضل لاعب في النهائي، كما شهد الحفل النهائي مشاركة النجمتين جينفر لوبيز وشاكيرا حيث شاهد الحفل أكثر من مئة مليون مشاهد في الولايات المتحدة الأمريكية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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