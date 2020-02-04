التعادل يحسم كلاسيكو النجم والصفاقسي

انتهى كلاسيكو البطولة التونسية الذي جمع بين النجم الساحلي بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت في ملعب المنزه بالعاصمة التونسية نظرا للصيانة التي يشهدها ملعب سوسة الأولمبي.

وبادر أصحاب الأرض بالتسجيل في الدقيقة 19 عن طريق حمزة لحمر من علامة الجزاء، فيما جاء رد الصفاقسي سريعا بعد أن تمكن أيمن الحرزي من تعديل الكفة في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، ولم تشهد المباراة أي جديد من ناحية النتيجة لتنتهي بالتعادل.

وبذلك أضاف كل فريق نقطة لرصيده ليصبح النادي الصفاقسي في المركز الثالث برصيد 25 نقطة بينما حل النجم الساحلي سادسا برصيد 19 نقطة.

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