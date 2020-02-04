اخبار الرياضة

طرابلس تحتضن دورة المعد البدني

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

تتواصل بمقر الأكاديمية الأولمبية في طرابلس دورة المعد البدني بحضور أكثر من 35 متدرب، وتستمر الدورة أسبوع وتقام على فترتين صباحية ومسائية .

وتأتي الدورة ضمن البرامج التي تنظمها وتشرف عليها الأكاديمية الأولمبية الليبية للعام 2020 بالتعاون مع كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة وبرعاية مباشرة من اللجنة الأولمبية الليبية .

وتهدف الدورة لتحديد المستوى الأول وتأهيل وصقل الكوادر الرياضية ورفع الكفاءة في الإعداد البدني .

ويشمل برنامج الدورة محاضرات نظرية وعملية يقدمها 11 أستاذ محاضر من أصحاب الكفاءات العلمية العالية .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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