عقد اختبارات الترقي لحكام كرة القدم في طبرق

أجرى حكام طبرق، مساء الثلاثاء، اختبارات الحصول على الدرجة الأولى التي أقيمت في المدينة الرياضية بمدينة البيضاء.

وجاءت هذه الاختبارات بعد أن أعلن الاتحاد الفرعي طبرق الثلاثاء موعدا لإجراء اختبارات الترقي، لحكام الدرجة الأولى، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم، قد أصدر قرارا الشهر الماضي جدد فيه الثقة بمجلس إدارة الاتحاد الفرعي بطبرق، برئاسة الدكتور إسماعيل ارحومة عبد الجواد، وعثمان محمد الدناع نائبًا، وأحمد فرج فيال، مقررًا، وعضوية كل من وعبد الغني الأخضر محمد، أحمد حسن شعيب، على رأف الله منصور، وعيسى الصابر سعد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية