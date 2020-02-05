إشهار صالة “مخلوف جم” نادٍ رياضي

أخبار ليبيا24- خاص

أصدر رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة في الحكومة الليبية القرار رقن (11) لسنة 2020 يقضي بإشهار نادي مخلوف الرياضي التخصصي ببلدية بنغازي.

ونص القرار في مادته الأولى على منح النادي الرياضي الواقع داخل نطاق بلدية بنغازي إشهارا وفق القوانين النافذة والمعمول بها.

وأكدت المادة الثانية من القرار ذاته على أن يمارس النادي الرياضي نشاطه وفقا للقانون رقم (3) لسنة 1968 بشأن أندية الرياضة والشباب على النظام الأساسي الموحد للأندية الرياضية.

وقال الحكم الدولي في القوة البدنية خالد عبدالسميع مخلوف :”الحلم أصبح حقيقة من مرحلة إلى مرحلة من صالة إلى نادي تخصصي صالة مخلوف جم إلى نادي مخلوف الرياضي”.

وأضاف مخلوف لـ”أخبار ليبيا24″ أن هذا النادي كان حلم الوالد المرحوم الصحفي و أسطورة الملاكمة عبدالسميع مخلوف ومن ثم شقيقي مؤسس القوة البدنية وأسطورتها المرحوم محمد عبدالسميع مخلوف”.

بداية الصالة

ويتابع الحكم الدولي:”تأسست صالة مخلوف جم أو نادي مخلوف الرياضي سنة 1974م وكانت صالة لتدريب منتخب ليبيا للملاكمة، أسسها الوالد عبدالسميع مخلوف ورفيقه المرحوم عبدالسلام أرحومة، والحاج سالم بوفانة أطال الله عمره”.

وأضاف مخلوف أنه من المصادفة بناء الصالة كان تحت أيديهم وبإشرافهم وذلك حتى ينتقل تدريب منتخب ليبيا للملاكمة من طرابلس إلى بنغازي وذلك لظروف الوالد في ذلك الوقت الذي كان في تلك الفترة مدرب منتخب ليبيا للملاكمة.

وأوضح المدرب الدولي أن الصالة سميت في ذلك الوقت باسم مدرب كبير في الملاكمة وصديق الوالد وهو المدرب الكبير المرحوم عبدالله عثمان الورفلي واستمرت الصالة في تدريب المنتخب الليبي للملاكمة بالإضافة إلى صالة تربية بدنية حتى سنةً 1979م عندما ألغيت لعبة الملاكمة من النظام السابق”.

وذكر مخلوف :”كان هم الوالد ورفاقه المحافظة على هذه الصالة فكانت الفكرة أن تكون صالة تربية بدنية وبناء الأجسام”.

وأفاد المدرب الدولي بالقول “:إنه بالمصادفة كان ابن عمتي وهو أسطورة بناء الأجسام في بنغازي وليبيا عادل الشين وكان يمارس في اللعبة بين بيتهم و صالة رفع الأثقال في ذلك الوقت فأصبح مدربًا للعبة في الصالة ومن هنا بدأت لعبة بناء الأجسام في الصالة”.

ولفت مخلوف إلى أنه استمر الوضع حتى سنة 1986م حيث توفي الوالد، وكان شقيقي الراحل محمد مخلوف شعلة من النشاط رفقة الراحل عبدالسلام أرحومة والحاج سالم بوفانة حفظه الله و البطل عادل الشين وعلي يونس الدرسي شددوا على المحافظة على مابدأ به الراحل عبدالسميع مخلوف الوالد”.

وتابع الحكم الدولي :”منها أسس المرحوم محمد عبدالسميع مخلوف بالإضافة إلى البطل عادل الشين وغيرهم من الأصدقاء لعبة القوة البدنية ومنذ سنة 1986م أصبحت صالة المرحوم عبدالله عثمان للتربية البدنية و بناء الأجسام والقوة البدنية”.

وقال مخلوف :”وتخرج من الصالة الأبطال الذين رفعوا اسم ليبيا في المحافل الدولية، وفي سنة 2014م تم تحديث الصالة بأحدث الآلات لمواكبة جميع الألعاب وكانت فكرة التطوير لكل من الراحل محمد مخلوف وشقيقي طارق مخلوف والبطل العالمي فرج البرعصي”.

وأضاف الحكم الدولي :”تم تكبير الصالة و إضافة دور آخر و ضمت ألعاب أخرى مثل الكاراتيه و الملاكمة و تغير اسم الصالة من صالة المرحوم عبدالله عثمان إلى مخلوف جم، ومن ثم تم بناء الدور الثاني للصالة سنة 2017 وسميت مركز مخلوف جم، إلى أن صدر قرار إشهارها نادي رياضي.



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