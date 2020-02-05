منتخب الصالات في مواجهة الحسم أمام نظيره المصري

يوم حاسم للمنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات وما هي إلا ساعات لتنطلق المباراة الأكثر إثارة على مستوى القارة السمراء، ليبيا ومصر في نصف نهائي كأس أفريقيا ، في مباراة لن تقبل القسمة على اثنين فأحد المنتخبين فقط هو من سيعبر إلى الدور النهائي وبالتالي سيضمن المشاركة في كأس العالم مباشرة دون انتظار مباراة تحديد المركز الثالث.

وتحمل مباراة فرسان المتوسط أمام الفراعنة الكثير من الرهانات فهي ديربي عربي يتسم بالندية بين الفريقين، وكان لمنتخبنا الوطني في السابق صولات وجولات أمام منتخب الفراعنة سواء في مصر أو في ليبيا وحتى في تونس في بطولة شمال أفريقيا.

ولم يكن رفاق محمد ارحومة موفقين في هذه النسخة التي بدؤوها متعثرين أمام المغرب بثلاثية نظيفة لكنهم عادوا من جديد وضبطوا الأوتار أمام غينيا الاستوائية في مباراة لم تلب طموحات الشارع الرياضي الليبي خاصة أن الفوز كان غير مقنع وجاء في اللحظات الأخيرة.

منتخب الصالات اليوم أمام فرصة حقيقية لمصالحة الجمهور الرياضي الطامح لبلوغ الدور النهائي فعنوان مباراة اليوم هو كن أو لا تكون وهذه هي الرسالة التي يريد الجمهور إيصالها لأبطال أفريقيا عام 2008.

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