النصر ينتظر منافسه في ربع نهائي الكونفدرالية

يترقب ممثل ليبيا في الكونفدرالية الأفريقية مساء اليوم منافسه في الدور الربع النهائي من خلال القرعة التي ستسحب اليوم في العاصمة المصرية القاهرة.

وسيواجه النصر أحد الفرق الثلاثة إما بيراميدز المصري أو حسنية أغادير أو نهضة بركان المغربيان.

وكان فريق النصر قد ضمن التأهل لدور الثمانية منذ الجولة ما قبل الأخيرة في المجموعات بعدما حقق الفوز على نظيره دجوليبا المالي بهدف نظيف. وحظيت بعثة فريق النصر مساء أمس باستقبال حافل فور وصولهم لمدينة بنغازي من جماهير الفريق السعيدة بإنجاز الفريق وبتأهله التاريخي نظرا للظروف التي تمر بها ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية