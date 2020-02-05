اخبار الرياضة

النصر ينتظر منافسه في ربع نهائي الكونفدرالية

تم النشر منذُ 6 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يترقب ممثل ليبيا في الكونفدرالية الأفريقية مساء اليوم منافسه في الدور الربع النهائي من خلال القرعة التي ستسحب اليوم في العاصمة المصرية القاهرة.

وسيواجه النصر أحد الفرق الثلاثة إما بيراميدز المصري أو حسنية أغادير أو نهضة بركان المغربيان.

وكان فريق النصر قد ضمن التأهل لدور الثمانية منذ الجولة ما قبل الأخيرة في المجموعات بعدما حقق الفوز على نظيره دجوليبا المالي بهدف نظيف. وحظيت بعثة فريق النصر مساء أمس باستقبال حافل فور وصولهم لمدينة بنغازي من جماهير الفريق السعيدة بإنجاز الفريق وبتأهله التاريخي نظرا للظروف التي تمر بها ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك