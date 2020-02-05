زلطن تنظم سباق اختراق الضاحية للطلاب

تجمع الطلاب من مختلف الأعمار ومن 16 مؤسسة تعليمية للمشاركة في مدينة زلطن للمشاركة في سباق اختراق الضاحية والذي يعتبر أحد الأنشطة التي يشرف عليها مكتب النشاط المدرسي في بلدية زلطن.

وكانت المنافسة قوية بين طلاب الابتدائي والإعدادي والثانوي والظروف كانت ملائمة حيث كان الطقس جيدا إضافة لتوفر مستلزمات الأمان حيث رافقت سيارات الإسعاف والشرطة المتسابقين في كل مراحل السباق.

ويعتبر هذا السباق الأول ضمن البرامج التي ينظمها مكتب النشاط المدرسي في بلدية زلطن وفي ختام المسابقة كرمت مراقبة التعليم الطلبة الأوائل بحضور مدير مكتب التعليم الأساسي والثانوي ومدير مكتب النشاط في زلطن.

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