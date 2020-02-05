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زلطن تنظم سباق اختراق الضاحية للطلاب

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تجمع الطلاب من مختلف الأعمار ومن 16 مؤسسة تعليمية للمشاركة في مدينة زلطن للمشاركة في سباق اختراق الضاحية والذي يعتبر أحد الأنشطة التي يشرف عليها مكتب النشاط المدرسي في بلدية زلطن.

وكانت المنافسة قوية بين طلاب الابتدائي والإعدادي والثانوي والظروف كانت ملائمة حيث كان الطقس جيدا إضافة لتوفر مستلزمات الأمان حيث رافقت سيارات الإسعاف والشرطة المتسابقين في كل مراحل السباق.

ويعتبر هذا السباق الأول ضمن البرامج التي ينظمها مكتب النشاط المدرسي في بلدية زلطن وفي ختام المسابقة كرمت مراقبة التعليم الطلبة الأوائل بحضور مدير مكتب التعليم الأساسي والثانوي ومدير مكتب النشاط في زلطن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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